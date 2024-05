Plan depasit la reimpadurirea de primavara

CARAS-SEVERIN - Aceasta, dupa ce Directia Silvica a suplimentat suprafata alocata initial pentru etapa I, 14 martie- 14 aprilie!Campania de impaduriri programata pentru acest an de Directia Silvica a judetului vizeaza regenerarea unei suprafete totale de 542 ha, din care doar 61 ha sunt regenerari artificiale. Potrivit unei analize inaintate Institutiei Prefectului, vizand regenerarile din ultimii trei ani, suprafata supusa regenerarii artificiale in acest an s-a injumatatit fata de 2022, de ... citește toată știrea