Planurile ambitioase nu lipsesc la Ticvani

TICVANIU MARE - Asta a declarat Ciprian Macesanu, primarul comunei Ticvaniu Mare, cand ne-a vorbit despre investitiile aflate in desfasurare si planurile administratiei locale!Acesta a mentionat ca majoritatea proiectelor sunt finantate prin PNRR si PNDL. "In momentul de fata, avem in derulare mai multe lucrari. Pe PNRR, lucram la reabilitarea si modernizarea Caminului Cultural din Ticvaniu Mare.", a declarat primarul, precizand si ca un alt proiect important este Caminul Cultural din ... citește toată știrea