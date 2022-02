Plombe in "gurile" din drum

RESIEsA - Am denumit astfel lucrarile de refacere a carosabilului din oras, pe care primaria le va derula in perioada urmatoare!Din declaratia lui Daniel Calin, seful Directiei Intretinere din cadrul Primariei Resita, retinem ca, in functie de evolutia vremii, spre finalul acestei saptamani oamenii primariei vor incepe sa "plombeze" artera principala a orasului pe toata lungimea acesteia, precum si strazile mari ale orasului si anume Bd. Muncii, Calea Timisoarei, Str. Sporturilor etc.Tot in ... citeste toata stirea