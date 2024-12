Ploua cu lapte si miere peste primariile judetului

CARAS-SEVERIN - Pentru prima data in istoria recenta a Caras-Severinului, primariile au avut parte de o impartire corecta a banilor de la alesii judetului!Dupa ce, in 7 noiembrie, Guvernul Ciolacu impartea echitabil 91,1 milioane de lei tuturor primariilor carasene, acum a venit randul judetului sa-si repare socotelile gresite in martie prin amendamentul consilierului Ioan Crina, rasturnate in instanta. In sedinta de joi, 5 decembrie, in ajun de Mos Nicolae, cand cei mici asteapta sa gaseasca ... citește toată știrea