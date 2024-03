Podul din Gradinari, pe lista Ambulantei pentru Monumente

GRADINARI - Restaurarea podului Maria Theresa din comuna Gradinari se regaseste vara aceasta pe agenda de lucru a echipei de la Ambulanta pentru Monumente Banat!Si in acest an, cei de la Ambulanta pentru Monumente Banat se implica in proiecte care protejeaza identitatea noastra culturala si istorica, iar fiecare interventie a voluntarilor este o poveste captivanta si plina de emotie. Recent, ONG-ul care salveaza monumentele de patrimoniu aflate in colaps a anuntat calendarul interventiilor ... citește toată știrea