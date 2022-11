Poeme din noaptea creioanelor lungi

RESIEsA - Noul volum al lui Costel Stancu, o poezie completa si complexa cu care ne putem mandri!O carte excelenta, care poate fi citita si recitita si care i-a adus multa bucurie lui Iacob Roman. In "Noaptea creioanelor lungi", carte lansata recent, Costel Stancu scrie cu o demnitate regala o poezie care nu are loc sau timp si in care putem observa risipiri de obiceiuri si probleme teosofice. Sunt observatiile lui Ionel Bota, cel care-l considera pe Costel Stancu un poet remarcabil, aflat la ... citeste toata stirea