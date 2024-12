Poeti de otel - lansare, performance, instalatie

RESIEsA - Intr-o ordine inversa s-a desfasurat, la inceputul saptamanii, evenimentul in cadrul caruia a fost inaugurata instalatia permanenta de poezie decupata in otel si iluminata nocturn, dedicata poetului Toma George Maiorescu!Inspirat de faptul ca Resita era supranumita "Orasul cu poeti", tandemul creativ 111invers1, format din Lumi Mihai si Mugur Grosu, a initiat in urma cu trei ani proiectul "Poeti de otel", prin care realizeaza anual cate o instalatie permanenta de poezie decupata in ... citește toată știrea