Poetul muncitor cu sufletul la sat

RESIEsA - Mereu vesel si pus pe glume, Nicolae Irimia ramane in inimile celor care l-au cunoscut!Gheorghe Jurma il considera unul dintre intemeietorii literaturii "noi" in judet, in anii '70 publicist de calitate si dupa '90 gazetar la diverse ziare resitene, ocupandu-se mai ales de viata satului carasean. A lasat in jur de 300 de texte in presa locala, unde a sustinut si rubrica "Cuvantul satelor" si unde s-a ocupat foarte serios de viata satului. Unele din texte apar in cartea "Povesti de ... citeste toata stirea