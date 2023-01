"Poiana Caraimanului", un traseu destinat elevilor

RESITA - Zilele trecute, alesii locali resiteni s-au intrunit in prima sedinta de indata din acest an. Pe ordinea de zi s-au aflat trei proiecte de hotarare, unul dintre acestea fiind cel referitor la incheierea protocolului de colaborare intre administratia locala, Directia Silvica Caras-Severin si Asociatia Bike Attack in vederea amenajarii traseului educativ "Poiana Caraimanului"!Actiunea face parte din cadrul proiectului "Saptamana verde", un program de educatie si mediu, ce se ... citeste toata stirea