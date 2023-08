BUCHIN - Primaria Buchin se pregateste sa taie panglica mai multor investitii. Urmeaza altele noi!Din discutia cu primarul Gheorghe Coila, am retinut ca saptamana viitoare se doreste receptionarea lucrarilor de asfaltare a strazilor din satul Poiana. Este vorba despre un proiect PNDL 2, in valoare de aproximativ 4 milioane de lei, prin care au fost asfaltate mai multe strazi in lungime totala de 5,3 km. La Poiana sunt gata si lucrarile la reteaua de canalizare. Finantata tot prin PNDL 2, ... citeste toata stirea