Politia Caras-Severin: Soferul de la pompieri nu a consumat alcool!

CARANSEBES - Dupa ce in spatiul public s-a vehiculat ideea ca soferul autospecialei implicate in accidentul de sambata de pe Calea Severinului din Caransebes ar fi fost sub influenta alcoolului, Politia Caras-Severin a infirmat aceasta informatie!"In comunicatul de presa transmis de catre Inspectoratul de Politie Judetean Caras-Severin, s-a comunicat in mod clar si explicit, in baza rezultatelor testarii cu aparatul etilotest a conducatorilor auto, testari efectuate conform procedurii, faptul ... citeste toata stirea