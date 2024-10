Politist ranit intr-un accident cu masina Politiei

ORAVIEsA - In urma cu putin timp, intre localitatile Resita si Oravita, s-a produs un accident rutier in care a fost implicata o autospeciala de politie din dotarea inspectoratului. Autospeciala era condusa de un politist de la Serviciul Judetean de Politie Transporturi Caras-Severin si circula in directia Oravita!In urma accidentului a ... citește toată știrea