Politistii au salvat o femeie din casa in flacari

PLUGOVA - Politistii de a Sectia 4 Rurala Mehadia au observat, joi, in jurul orei 13.00, un fum dens care iesea prin acoperisul si ferestrele unei case din Plugova!"Gandindu-se ca pot exista persoane in interiorul locuintei, aflate in pericol, colegii nostri au intervenit imediat si, pana la sosirea pompierilor, au reusit sa o scoata din imobil pe proprietara, o femeie de 67 de ani, care se afla singura in interior. Femeia prezenta arsuri la nivelul capului, fetei si mainilor, dupa ce ... citeste toata stirea