Politistii caraseni, fata in fata cu Covid-ul

CARAS-SEVERIN - Anul trecut au avut loc 6.429 de misiuni pentru prevenirea raspandirii si limitarea infectarii cu SARS-CoV-2!"Pe tot parcursul anului 2021, in medie, zilnic, 75 de politisti au desfasurat misiuni pentru impunerea sau verificarea masurilor si interdictiilor impuse pentru prevenirea raspandirii epidemiei cu noul coronavirus. Au fost organizate si executate 6.429 de actiuni cu efective marite, de amploare, punctuale, in zone de interes etc.", a declarat comisar-sef de politie ... citeste toata stirea