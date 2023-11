CARAS-SEVERIN - Vorbind despre cati politisti avem si cati ne-ar trebui, seful Politiei judetului a declarat ca numarul acestora a crescut in ultimul an, media de varsta a acestora fiind de 35 de ani!Legat de capitolul resurse umane, seful inspectoratului, comisar-sef de politie Catalin Georgescu, a precizat: "Procentul de incadrare cu personal a functiilor prevazute in structura inspectoratului la data de 30.09.2023 era de 81,25%, fata de 77,2 % la data de 30.09.2022. In ceea ce priveste ... citeste toata stirea