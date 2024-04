Politistii verifica documentele cu telefonul mobil

CARAS-SEVERIN - O aplicatie le permite oamenilor legii sa verifice documentele de identitate, lucru ce faciliteaza depistarea mai rapida a celor urmariti, a vehiculelor furate sau a altor situatii in care se impun masuri legale!Politistii caraseni au testat, in weekend, in noaptea de sambata spre duminica, felul in care functioneaza verificarea documentelor de identitate prin intermediul aplicatiei eDAC. "In contextul aderarii Romaniei la Spatiul Schengen, cu frontierele aeriene si maritime, ... citește toată știrea