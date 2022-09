Pompa traznita rationalizeaza apa...

GARNIC - ... nu e gluma, ci realitatea cu care se confrunta oamenii din Garnic. Situatia e pe cale sa se rezolve. Asta dupa ce, acum trei saptamani, un traznet a lovit motorul care asigura pomparea apei catre consumatori!Pe scurt, vechea pompa s-a ars, fiind necesara inlocuirea ei. In consecinta, primaria a cumparat o pompa noua care miercuri a ajuns din Italia, lucrarea de montare a acesteia fiind in executie. Conform primarului Nicolae Tismanariu, in tot acest rastimp, necesarul de apa al ... citeste toata stirea