Pompierii caraseni: aproape 30 de interventii in 24 de ore!

CARAS-SEVERIN - Potrivit ISU, ziua de 17 august a fost una extrem de incarcata din punct de vedere al situatiilor de urgenta gestionate de pompierii caraseni!Printre cele 26 de interventii s-au numarat doua incendii de vegetatie uscata, in urma carora au fost afectate peste 3 hectare de teren. Cauza probabila de producere a incendiilor a fost utilizarea focului deschis in spatii deschise.Pe lista se adauga si accidentul rutier de la Zagujeni, despre care ati putut citi deja in cotidianul ... citeste toata stirea