Pompierii voluntari din Anina au prevenit un dezastru

ANINA - O zona din cartierul Sigismund, in care erau un autoturism cu rezervorul plin, o masina cu 20 de butelii de aragaz, a luat foc, existand pericolul extinderii incendiului la un magazin alimentar invecinat, al carui acoperis era deja cuprins de flacari!Luni, 9 ianuarie, in jurul orei 12.12, un localnic din Anina anunta Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta din oras despre faptul ca in cartierul Sigismund a izbucnit un incendiu puternic. La scurt timp, o autospeciala cu sase ... citeste toata stirea