Popa catre Filipescu: "In orasul meu vreau tevi garantate la 100 de ani!"

Primarul Resitei s-a asigurat ca viitoarele lucrari de modernizare a infrastructurii de apa si canal, care se vor derula in oras, vor fi executate exemplar, cu materiale de calitate si durata lunga de viata.Aproximativ 170 de milioane de euro vor fi investiti in urmatorii ani de Aquacaras in judet, pentru modernizarea si extinderea retelelor de apa si canal. 13 localitati din Caras-Severin se vor bucura de aceste investitii finantate din bani europeni. Este vorba despre Resita, Caransebes, ... citeste toata stirea