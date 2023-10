RESIEsA - In chiar prima zi a noului an universitar, studentilor Centrului Universitar UBB Resita li s-a pus in vedere ce viitor ii asteapta!"De Brevitate Vitae", popularul cantec academic cunoscut popular ca "Gaudeamus Igitur" sau doar "Gaudeamus", a rasunat din nou, azi, in Aula "Eftimie Murgu" a Centrului Universitar al Universitatii Babes-Bolyai din Resita! Bazele invatamantului superior resitean au fost puse in anul 1971, la aniversarea a 200 de ani de industrie, pentru ca incepand cu ... citeste toata stirea