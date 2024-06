Popa: Mergem in instanta si sper sa aflam de unde a pornit aceasta petarda!

RESIEsA - Urmare a "linsajului mediatic" la care au fost supusi, primarul si Consiliul Local Resita vor actiona in judecata patru institutii de presa centrale!Reunit, azi, in sedinta ordinara, Consiliul Local a aprobat achizitionarea unor servicii de asistenta si reprezentare in cadrul procedurilor judiciare in fata instantelor de judecata. Aceasta, urmare a informatiilor privind o conexiune a primarului Ioan Popa cu afacerile unor firme apropiate generalului Coldea, vehiculate de postul ... citește toată știrea