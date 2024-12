Popa nu mai vrea persoane nepotrivite in domenii cheie

RESIEsA - Ioan Popa, primarul Resitei, a subliniat importanta transparentei in promovarea persoanelor in functii publice!"Este obligatoriu ca publicul sa cunoasca modul in care partidele politice promoveaza persoane in functii publice, astfel incat increderea in institutiile statului sa revina la un nivel rezonabil. Promovarea unor persoane pe pozitii de ministri, secretari de stat, in agentii guvernamentale s.a.m.d. a fost, in mare parte, rezultatul matematic al alegerilor parlamentare, ceea ... citește toată știrea