Popa: Reconstructia trebuie sa inceapa imediat!

CARAS-SEVERIN - E vorba despre cea a filialei judetene a PNL, in urma rusinosului rezultat obtinut in alegerile de duminica!Intr-un mesaj publicat pe pagina sa de socializare, primarul liberal al Resitei, Ioan Popa, a reamintit publicului ca s-a implinit o saptamana de cand a solicitat demisia de onoare a lui Marcel Vela din functia de presedinte al filialei PNL Caras-Severin. In opinia acestuia, "este obligatorie formarea unui birou judetean provizoriu, care sa se bazeze in primul rand pe ... citește toată știrea