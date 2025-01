Popa trimite copiii sa inoate! Gratuit!

RESITA - In cadrul recentei sedinte de indata, Consiliul Local al Municipiului Resita a aprobat incheierea unui acord de colaborare intre Primarie si unitatile de invatamant din oras pentru desfasurarea unor cursuri gratuite de initiere in inot, dedicate elevilor din clasa I si clasele pregatitoare!Proiectul urmeaza sa se desfasoare timp de doua luni, intre 24 februarie si 17 aprilie 2025, in zilele de luni, marti, miercuri si joi, la Complexul Municipal de Sport si Sanatate "Ioan Schuster". ... citește toată știrea