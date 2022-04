Popovici: Dunca, presedintele zero dupa aproape doi ani de mandat! Zero metri de drum modernizat!

I-a facut praf pe fostii sefi ai Consiliului Judetean in campania electorala si a promis ca va dezvolta Caras-Severinul, dar acum a venit randul sau sa-i fie numarati nu kilometrii, ci metrii de drum judetean modernizati!Romeo Dunca este ironizat de fostul vicepresedinte al administratiei judetene ca n-a fost in stare sa toarne asfalt nici macar pe un metru de drum si ca singurele realizari din mandatul sau de pana acum sunt, de fapt, proiectele aprobate si finantate in mandatul lui Hurduzeu, ... citeste toata stirea