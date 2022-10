Potentialul judetului, aratat si lui Gebauer

CARAS-SEVERIN - Presedintele Consiliului Judetean Caras-Severin, Romeo Dunca, alaturi de Madalina Chiosa, viceprimarul municipiului Resita, au primit azi, 27 octombrie 2022, vizita Excelentei Sale, domnul Dr. Peer Gebauer, ambasadorul Republicii Federale Germania in Romania!In cadrul intalnirii s-a discutat despre potentialul economic si turistic pe care judetul Caras-Severin il are, despre proiectele pe care Consiliul Judetean Caras-Severin si Primaria Resita le au in implementare, despre ... citeste toata stirea