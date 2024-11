Povestea lui Nistor, povestea oricarui mic fermier roman

CARAS-SEVERIN - In deplasarile lor prin tara, activistii de mediu de la WWF Romania au poposit si in Banatul de Munte, unde l-au intalnit pe Nistor, un mic fermier pentru care munca si pamantul reprezinta totul!Schimbarile climatice l-au afectat si pe el, parca mai mult anul acesta decat in alti ani. Seceta si grindina l-au facut sa se gandeasca serios la viitor. Ce va fi peste 5 sau 10 ani, daca va mai practica agricultura, e greu de spus. Generatia tanara nu se inghesuie deloc sa munceasca ... citește toată știrea