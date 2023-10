RESIEsA - Regizorul resitean Sabin Dorohoi surprinde povestile muzicienilor cu legaturi in Timisoara. Printre ei sunt si oameni cu legaturi in Caras-Severin, un exemplu fiind Sebastian Villmark, muzician tanar, originar din Resita!Lucreaza la Filarmonica "Banatul", dupa ce a studiat la Conservatorul "Giuseppe Verdi" din Milano. Lucru fantastic in opinia regizorului, despre care insa Sebastian vorbeste cu o modestie totala. "E mare lucru sa ajungi acolo, caci nu oricine reuseste asta. Concurau ... citeste toata stirea