Prea multe povesti grele de viata

CARAS-SEVERIN - Prima etapa a campaniei "Dar din Dar" s-a desfasurat in comuna Toplet, unde echipa de la Acasa in Banat a distribuit 46 de pachete cu alimente, dulciuri si produse de igiena!Cu sprijinul numerosilor oameni de bine si al voluntarilor, dupa saptamani de pregatire, echipa de la Acasa in Banat a pornit sambata dimineata cu pachete consistente spre localitatile din Caras-Severin. Prima oprire din cadrul campanie "Dar din Dar" a fost in comuna Toplet."Ne-am impartit in doua echipe, ... citește toată știrea