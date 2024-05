Prefectura, cu un pas inainte la Europarlamentare

CARAS-SEVERIN - In judet au ajuns, de joi seara, 280.002 buletine de vot, desi potrivit planificarii initiale acestea ar fi trebuit aduse o saptamana mai tarziu!Legat de pregatirea proceselor electorale, prefectul judetului, Ioan Dragomir, a declarat: "Noutati avem in fiecare zi, putem spune chiar in fiecare ceas, cu siguranta mereu avem cate ceva nou vizavi de alegerile din 9 iunie. Miercuri am trimis patru delegati - doi de la Prefectura, doi de la Jandarmerie - la Bucuresti, pentru a ... citește toată știrea