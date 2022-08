Pregatiri de interventie antiterorista la Resita

RESIEsA - Sub sloganul "Avem obligatia sa fim pregatiti", structurile de interventie antiterorista ale Inspectoratului de Jandarmi Judetean Caras-Severin, impreuna cu cele ale Inspectoratului de Politie Judetean Caras-Severin si ale Inspectoratului de Jandarmi Judetean Bihor, au desfasurat un stagiu de pregatire, la Resita, constand in antrenarea efectivelor pe linia actiunilor speciale!Pregatirile s-au derulat in perioada 17-19 august, sub indrumarea instructorului militar lt-col Bogdan ... citeste toata stirea