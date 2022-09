Premier League - Modificari dupa decesul Reginei Elisabeta a II-a

ADVERTORIAL. Regina Elisabeta a II-a moare la varsta de 96 de ani. Fanii West Ham i-au adus un omagiu Reginei inainte de confruntarea din Europa Conference League cu FCSB!Palatul Buckingham a confirmat joi moartea Majestatii Sale Reginei."Regina a murit in pace la Balmoral in aceasta dupa-amiaza. Regele si Regina Consort vor ramane la Balmoral in aceasta seara si se vor intoarce la Londra maine", a spus Palatul Buckingham.Regina Elisabeta a II-a a fost cel mai longeviv monarh din istoria ... citeste toata stirea