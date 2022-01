Presedintele Dunca nu a cerut schimbarea Alinei Stancovici!

RESIEsA - Afirmatia apartine medicului Paul Purea, presedintele Consiliului de Administratie al Spitalului Judetean Resita, care a precizat ca "lumea s-a agitat degeaba. Dl Dunca a fost interesat mai mult sa analizam situatia financiara si sa luam masuri. In plus, dansul este singurul care poate revoca managerul"!Consiliul de Administratie al Spitalului Judetean Resita s-a reunit azi in prima sedinta din acest an. O presupusa schimbare din functie a Alinei Stancovici, managerul SJU, la ... citeste toata stirea