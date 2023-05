ZAVOI - Nu este vorba despre vreun program de finantare pentru pomicultori, ci despre investitia pe care primaria o realizeaza la dispensarul din satul Maru. Concret, 480.000 de lei din bugetul local sunt investiti in reparatii aduse cladirii in cauza!"Avem in vedere modernizarea dispensarului din centrul de comuna, unde ... citeste toata stirea