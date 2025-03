Preturi mai mari la biletele de tratament balnear

CARAS-SEVERIN - In acest an, costul integral a unui bilet de tratament a crescut cu peste 300 de lei fata de 2024, potrivit anuntului facut de curand de Casa Judeteana de Pensii!Pensionarii din Caras-Severin vor scoate in acest an mai multi bani din buzunar pentru un bilet de tratament in statiunile balneoclimaterice din tara. Recent, Casa Judeteana de Pensii a anuntat noile preturi ale biletelor de tratament atat pentru pensionari, cat si pentru asiguratii sistemului public de pensii, ... citește toată știrea