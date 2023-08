CARAS-SEVERIN - Este concluzia deputatului social-democrat Silviu Hurduzeu, in urma masurilor intrate in vigoare de la 1 august!"De la 1 august, preturile la 14 alimente care fac parte din cosul de cumparaturi de baza, au scazut chiar pana la 50%, asa cum ne-am asumat! In pofida criticilor din partea unor partide de dreapta, care acuzau interventia statului in economie, masura PSD se dovedeste viabila din punct de vedere economic. Nu afecteaza functionarea pietei, dar ofera in schimb ... citeste toata stirea