"Prietenii Pompierilor" se intrec in Valea Domanului

CARAS-SEVERIN - Competitia, ajunsa la etapa judeteana, a fost programata sa aiba loc duminica, 15 mai, de la ora 9.00, pe Stadionul "Mircea Chivu" din Resita, in organizarea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Semenic" si Inspectoratului Scolar Judetean Caras-Severin!"Concursul are un caracter educativ in domeniul apararii impotriva incendiilor si se organizeaza in scopul dezvoltarii capacitatilor de intelegere si de apreciere a pericolelor generate de situatiile de urgenta pentru ... citeste toata stirea