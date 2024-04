Prima zi de lucru pentru 27 de politisti caraseni

CARAS-SEVERIN - Tinerii, proaspat absolventi, au fost repartizati in judet, in structurile de ordine publica din mediul urban si rural. Cei 27 sunt absolventi ai scolilor de agenti de politie de la Campina si Cluj-Napoca, din promotia 2024, si au fost incadrati la Inspectoratului de Politie Judetean Caras-Severin!"In primele 6 luni ei isi vor desfasura activitatea sub supravegherea tutorilor profesionali, politisti cu experienta din cadrul structurilor de ordine publica, iar in perioada ... citește toată știrea