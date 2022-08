Primaria Herculane, parte civila in dosarul devalizarii statiunii

BAILE HERCULANE - Alesii locali au aprobat zilele trecute ca administratia locala sa-si recupereze prejudiciul de 837.147 lei in dosarul penal deschis pentru cladirile si terenurile scoase fraudulos din patrimoniul societatii Hercules SA!Un punct important de pe ordinea de zi a ultimei sedinte a Consiliului Local Baile Herculane a fost cel cu privire la constituirea ca parte civila a orasului in dosarul penal aflat pe rolul Curtii de Apel Timisoara, in legatura cu situatia unor cladiri din ... citeste toata stirea