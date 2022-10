Primaria Resita ar da maxim doua milioane de euro pe Casa de Cultura

RESITA - Peste cateva zile, mai exact in 24 octombrie, administratorii judiciari ai UCM Resita scot la licitatie Casa de Cultura a Sindicatelor din Resita. Licitatia porneste de la suma de 6.049.262 euro + TVA!In cazul in care obiectivul nu este adjudecat, licitatia se repeta in 31 octombrie, dar si in 7, 14 si 21 noiembrie 2022. Atunci cand am scris despre obiectivele scoase la licitatie pentru rotunjirea veniturilor UCMR, resitenii intrebau de ce nu cumpara Primaria Resita acest obiectiv. ... citeste toata stirea