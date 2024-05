Primarii caraseni exploateaza tot ce prind doar cu avize de la Ape!

CARAS-SEVERIN - In lipsa unei licente de exploatare a agregatelor minerale, in judet a fost patentata o alta procedura de a le procura!Traim intr-un judet bogat, in care nu doar padurea cade pe noi, ci si alte resurse, inclusiv ale subsolului, doar ca nu striga ca s-ar dori scoase la suprafata. In urma cu un an, cu prilejul prezentarii Raportului privind activitatea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM), seful Compartimentului pentru Inspectie Teritoriala (CIT) Caransebes, Viorel ... citește toată știrea