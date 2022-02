Primariile isi vor primi banii!

CARAS-SEVERIN - "Eu am fost dispus sa accept presiunea pe care mi-a facut-o Opozitia, pentru a aduce acesti bani in judet. Nu la valoarea si cuantumul pe care l-au dorit cei erijati in lideri ai Opozitiei", a declarat presedintele CJ Romeo Dunca!Dupa sedinta ordinara de Consiliu Judetean, din 23 februarie, Romeo Dunca, presedintele forului, si-a exprimat parerea de rau ca alesii judetului n-au votat prima varianta a proiectului prin care CJ imparte banii localitatilor carasene. Nici a doua ... citeste toata stirea