Primarul din Bautar are o plangere in sertar

BAUEsAR - Nu una primita, ci una pe care a redactat-o el si pe care vrea s-o depuna la Parchet impotriva consilierilor PSD!Privit din afara, pe Facebook de pilda, modul in care se desfasoara sedintele Consiliului Judetean poate fi catalogat in fel si chip, in functie de nivelul de instruire, al simpatiilor sau al vocabularului fiecaruia. Pentru cei implicati, lucrurile nu se rezuma doar la like-uri sau inimioare acordate sau primite, mai ales cand banii sunt impartiti dupa criterii ... citește toată știrea