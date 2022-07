Primarul Foroticului a scapat de acuzatiile DNA

CARAS-SEVERIN - In urma cu ceva timp, relatam despre sesizarea depusa la Directia Nationala Anticoruptie impotriva primarului comunei Forotic, Alexandru Sporea. Petitia, cu opt puncte, facea referire la contractele incheiate de Primaria Forotic in ceea ce priveste lucrarile care s-au executat in aceasta comuna!In urma verificarilor facute de de catre DNA, apoi de Parchetul de pe langa Judecatoria Oravita, si in cele din urma, de Inspectoratul Judetean de Politie Caras-Severin, plangerea a ... citeste toata stirea