Primarul vrea solutii pentru Hotel Semenic

RESIEsA - Ioan Popa face apel la judecatorul sindic sa dinamizeze procesul de vanzare a activelor firmei Turist Semenic. Asta deoarece, potrivit legii, lichidatorul are obligatia sa scoata la vanzare cladirea-ruina din centrul orasului si, daca aceasta nu se vinde, pretul acesteia va cobori in mod repetat la intervale de o luna!In ritmul acesta, in maxim jumatate de an, pretul hotelului ar putea deveni tentant pentru o firma care sa-l introduca in circuitul hotelier. Lucru pe care primarul il ... citeste toata stirea