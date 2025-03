Primele amenzi pentru incendiatorii de campuri

CARAS-SEVERIN - Trei piromani au fost surprinsi asupra faptului de salvatorii aflati in misiuni de observatie, fiind amendati fiecare cu 2.500 de lei!Temperaturile din ce in ce mai ridicate, inregistrate in ultimele zile, i-au determinat pe multi caraseni sa dea foc miristilor. Doar joi, salvatorii au stins 15 incendii care au mistuit 130 de hectare de teren, iar vineri numarul incidentelor a crescut la 25, in urma carora s-a inregistrat un dezastru de 350 de hectare.Fenomenul a continuat ... citește toată știrea