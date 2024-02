Primele doua bratari de supraveghere in judet

CARAS-SEVERIN - Acestea au fost montate de politisti in doua cazuri de violenta in familie, produse la Otelu Rosu si Caransebes!Primele doua dispozitive de supraveghere electronica au fost montate saptamana aceasta de politistii caraseni, in doua cauze in care se efectueaza cercetari pentru violenta in familie.Prima bratara a fost montata unui barbat de 56 de ani din Otelu Rosu, care ar fi navalit in casa fostei sotii, si-ar fi palmuit fata de 10 ani si i-ar fi furat telefonul mobil. "In ... citește toată știrea