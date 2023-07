CARAS-SEVERIN - Este vorba doar de urmarile fenomenelor hidrometeorologice inregistrate in judet intre 26 mai si 3 iunie!Convocat, miercuri, de prefectul Ioan Dragomir in sedinta extraordinara, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a luat o serie de masuri ca urmare a emiterii mai multor avertizari si atentionari cod galben si portocaliu, meteorologice si hidrologice. Avand in vedere instabilitatea atmosferica accentuata prognozata, au fost notificate toate primariile, operatorii ... citeste toata stirea