Primul ilegalitate in trafic, reclamata online din Caras-Severin

CARAS-SEVERIN - Este vorba despre prima sesizare din tara, o depasire neregulamentara, depusa prin noul sistem e-SAR, in noaptea de sambata spre duminica, la ora 1.07. Adica la un ceas dupa ce sistemul a devenit operational!"In noaptea trecuta, la ora 01.07, a fost primita si prima sesizare la nivel national, prin intermediul e-SAR, in judetul Caras-Severin, pe DN 58, intre Anina si Resita, insa nu a fost vorba despre o situatie de comportament agresiv in trafic, ci despre o depasire ... citește toată știrea